İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Amasya
'da Turhal-Amasya kara yolunda S.Ç. idaresindeki otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki otomobil Yeşilöz mevkisinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yangın çıkan otomobillerden birindeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü S.Ç. ve araçta bulunan D.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü İ.Ş. ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.