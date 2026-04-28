Giriş Tarihi: 28.04.2026

İki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Can pazarına dönen kazada, iki genç feci şekilde can verdi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki Ömer Faruk Çubuk ile 17 yaşındaki Abdülhamit Günyar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ç. (29) idaresindeki otomobil ile Mehmet Can U. (20) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 yaralı, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Abdülhamit Günyar ile Ömer Faruk Çubuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralıların tedavisi sürüyor.

İki otomobil çarpıştı: 2 ölü
