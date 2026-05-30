İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Adıyaman
'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Serkan S. (27) yönetimindeki otomobil, Pazarcık istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Veysel C. (45) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada sürücü Veysel C. ile araçta bulunan Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza C. (12) ve Deniz Aren Coşkun ağır yaralandı. Diğer araç sürücüsü Serkan S. ile yanında bulunan Buse K. 24 ise hafif yaralandı. Kazada yaralanan iki araçtaki 7 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan aynı aileden Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.