İki pilotun öldüğü kazada tutuklanan pilotun ifadesine SABAH ulaştı: Onlar benim en yakın arkadaşlarımdı

İstanbul'da alkollüyken kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu iki pilot arkadaşının ölümüne neden pilot Ersel Erdal'ın ifadesi ortaya çıktı. Erdal, "Onlar benim en yakın arkadaşlarımdı. Alkollüydüm. Üzgünüm" dedi. Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy ilçesi mevkiinde önceki gece yaşanan kazada, Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli pilotlar Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersel Erdal uçuşlarının olmadığı gün aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Ersel Erdal'ın kullandığı otomobil, Ş.K.'nin kullandığı kamyona arkadan çarparak savruldu. Takla atan araçtaki pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş öldü, hafif yaralı sürücü pilot Ersel Erdal ise tutuklanarak cezaevine konuldu.Pilot Ersel Erdal ifadesinde, "Ekin ve Oğuzhan benim en yakın arkadaşlarımdı. Birlikte içmeye gittik. Ben araç kullanacağım için içmeyi bıraktım. 2 adet bira içtim, bilincim yerindeydi. O nedenle aracı sürdüm. Hatta Ekin ve Oğuzhan araçta içmeye devam ettiler. Çok üzgünüm. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.Mimarlık Fakültesi mezunu 1 yıllık pilot Ekin Güneş'in (30) memleketi Mersin'e götürülen cenazesi için Muğdat Camii'nde namaz kılındı. Mersin'in tanınan işadamlarından olan baba Sadık Çağatay Güneş, oğlunun resmini bir an olsun bırakmayıp öpmesi yürekleri dağladı. Ekin Güneş, Çiftlikköy Mezarlığı'na defnedildi.Pilot Oğuzhan Dağ'ın cenazesi ise memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Küpler köyüne götürüldü. Dağ için düzenlenen törende tabutunun üzerine pilot kıyafetleri koyuldu. Dağ'ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Küpler köyü mezarlığında toprağa verildi.