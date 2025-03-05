İki şehir, 3 cinayet

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde evinden çıkan bir vatandaş, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatanın Alpay Bozkurt (30) olduğunu, kasığından, karnından ve kolundan silahla vurulduğunu tespit etti. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nde ise sulama kanalındaki köprünün altında birinin yattığını gören vatandaşlar polisi aradı. Polis, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin Hüseyin Emir Çetin (20) olduğunu belirledi. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili intihar ihtimali de değerlendiriliyor.Konya'nın Ereğli ilçesinde ise Mustafa Gör (24) dün akşam saatlerinde caddede yürürken, husumetlisi olduğu ileri sürülen Alperen Ergen (21) ile tartıştı. Ergen yanında bulunan silahla Gör'ü sokak ortasında vurarak öldürdü.