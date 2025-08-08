İki şehir arasındaki mesafe 30 saniye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nissibi Köprüsü sayesinde Adıyaman ile Şanlıurfa arasındaki ulaşım süresinin, 1.5 saatten 30 saniyeye indiğini belirtti.Adıyaman ile Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan gergin eğik askılı Nissibi Köprüsü'nün yapımına 26 Ocak 2012'de başlandı. Yaklaşık 80 milyon TL maliyetle tamamlanan ve 21 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan köprü, Atatürk Baraj Gölü'nün iki yakası arasında karayolu bağlantısını sağladı. Feribotla yapılan geçişe göre seyahat süresi yaklaşık 1.5 saat kısalırken, Diyarbakır'ın batısı ile Adıyaman'ın doğusu arasındaki mesafe de 40 kilometre azaldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprünün bölge ulaşımına sağladığı katkılara dikkat çekerek, "Nissibi Köprüsü, bölge ulaşımında çığır açtı! Feribotla 1.5 saati bulan baraj geçişi artık sadece 30 saniye sürüyor. Zaman ve akaryakıttan yıllık 545 milyon TL tasarruf sağlandı. Dakikalar değil, saniyeler konuşuyor!" ifadelerini kullandı. Nissibi Köprüsü, bölge halkı için hem zaman hem de ekonomik açıdan önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.