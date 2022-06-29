Haberler Yaşam Haberleri İki Tarih Arası Hesaplama - İki Yaş Ve Tarih Arasındaki Gün, Ay, Yıl Hesaplama Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 11:12 Son Güncelleme: 29.6.2022 11:15

İki Tarih Arası Hesaplama - İki Yaş Ve Tarih Arasındaki Gün, Ay, Yıl Hesaplama Nasıl Yapılır?

İki Tarih Arası Hesaplama - İki Yaş Ve Tarih Arasındaki Gün, Ay, Yıl Hesaplama Nasıl Yapılır?

İki tarih arası gün hesaplama işlemleri akla gelebilecek her konuda başvurabileceğiniz basit işlemlerdendir. Lakin uzun mesafeleri kapsayan tarihler arasındaki farkı bulmak istediğinizde işiniz biraz zor olabilir. Bu nedenle pek çok uygulama dilenilen tarihler arasındaki gün ve ay farkını kolayca ortaya çıkarabiliyor. Her yaştan kişinin öğrenmek istediği iki tarih arasında hesaplama, iki yaş ve tarih arasındaki gün, ay, yıl hesaplama nasıl yapılır sizler için araştırdık.

Birbirinden alakasız olan konularda destek alınabilen iki tarih arası hesaplama işlemleri genellikle Excel kullanılarak hesaplanır. Lakin Excel kullanamayan ya da kullanmak istemeyenler internet üzerinden kolayca erişim sağlanabilecek uygulamalara yönelebilir. Bu tarz uygulamalarda yapmanız gereken tek şey iki tarih arasın gün hesaplama yönergelerini izlemek olurken Excel kullanmak isterseniz bu alan için üretilen hazır formülleri kullanabilirsiniz.

İki Tarih Arası Hesaplama Nerelerde Kullanılabilir?

İki tarih arası gün hesaplama işlemleri birden fazla gün hesaplamasında kullanılabilir. En yaygın kullanım yerlerine bakılacak olursa çalışılan iş günü, tezkere günü saymak, sevgili olunan süreyi hesaplamak, iki kişinin arasındaki yaş farkı hesaplama işlemleri en çok tercih edilenlerdir.

Bunlar dışında yeni yıla kaç gün kaldı, kaç gündür nişanlı ya da evlisiniz, okulların açılmasına kaç gün kaldı, tatil süresini hesaplama gibi akla gelebilecek her alanda kullanılabilir. İki tarih arası hesaplama işlemlerinin ana amacı başlangıç ve sonlanma tarihini baz alarak aradaki toplam gün süresini hesaplayabilmektir.

İki Tarih veya Yaş Arasında Gün Hesaplama Uygulamaları

Tarih veya iki yaş arası hesaplama yapabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hesaplamaya dahil edilecek başlangıç ve bitiş noktasıdır. Bu noktalar için gün veya taş farkı hesaplama uygulaması kullanılacaksa girilmesi gereken tarihlerin gün, ay ve yıl şeklinde olması gerekir.

Örneğin 01.03.1989 tarihinde doğan biriyle 01.01.2022 tarihinde doğan kişi arasındaki farkı hesaplamak istediğinizde ilk olarak yıl bazında süreyi ele almanız gerekir. Bu nedenle yapılacak işlemler yıl, ay ve gün bazında ilerler. Buna göre standart matematik hesabına göre iki yaş farkı hesaplama sonucu şu şekilde olur:

  • 01.03.1989 / 01.01.2022 arasındaki toplam gün sayısı 11994 olur. Ancak bitiş tarihini de eklemek gerektiği için sonuca +1 eklenmelidir. Buna göre bahsedilen iki farklı tarih arasındaki gün sayısı 11995 olur. Gün sayısını yıl olarak ele alırsak; 32 yıl 10 ay ve 3 gün eder.

Görüldüğü üzere bu tarz iki tarih veya yaş farkı hesaplama işlemi oldukça uzundur. Bu nedenle internet üzerinden hesaplama yapabilen uygulamaları kullanabilirsiniz. Böyle amaçlar için hazırlanan uygulamalar kullanım amacına göre yıl, ay, gün hatta ve hatta bazı durumlarda saat farkını bile gösterebilmektedir.

İki Tarih Arası Gün Hesaplama Excel Formülleri

İki tarih arası gün hesaplama işlemleri için Excel kullanmak istiyorsanız öncelikle size yardımcı olacak formülü Excel dosyanızda hazırlamalısınız. Bir kez şablon olarak hazırlayacağınız bu sistem sayesinde dilediğiniz tarihler arasındaki gün farkını kolayca hesaplayabilirsiniz. Excel'de iki tarih arası gün hesaplama için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Excel kullanarak iki tarih arasındaki gün sayısını bulmak için öncelikle sıralı sütunlara "başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve iki tarih arasındaki fark" şeklinde bir şablon oluşturun.
  • "Başlangıç ve bitiş tarihi" yazılan sütunların altına öğrenmek istediğiniz tarihleri sırasıyla gün, ay ve yıl olarak ekleyin.
  • "İki tarih arasındaki fark" olarak adlandırdığınız sütünün altına =GÜNSAY (ilgili ilk hücre; ilgili son hücre) seçimi yaparak Enter tuşuna basın.
  • Enter tuşuna bastığınız anda formül otomatik olarak size iki tarih arasındaki gün farkını verecektir.

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İki Tarih Arası Hesaplama - İki Yaş Ve Tarih Arasındaki Gün, Ay, Yıl Hesaplama Nasıl Yapılır?
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