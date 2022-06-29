İki Tarih Arası Hesaplama - İki Yaş Ve Tarih Arasındaki Gün, Ay, Yıl Hesaplama Nasıl Yapılır?

Birbirinden alakasız olan konularda destek alınabilen iki tarih arası hesaplama işlemleri genellikle Excel kullanılarak hesaplanır. Lakin Excel kullanamayan ya da kullanmak istemeyenler internet üzerinden kolayca erişim sağlanabilecek uygulamalara yönelebilir. Bu tarz uygulamalarda yapmanız gereken tek şey iki tarih arasın gün hesaplama yönergelerini izlemek olurken Excel kullanmak isterseniz bu alan için üretilen hazır formülleri kullanabilirsiniz.

İki Tarih Arası Hesaplama Nerelerde Kullanılabilir?

İki tarih arası gün hesaplama işlemleri birden fazla gün hesaplamasında kullanılabilir. En yaygın kullanım yerlerine bakılacak olursa çalışılan iş günü, tezkere günü saymak, sevgili olunan süreyi hesaplamak, iki kişinin arasındaki yaş farkı hesaplama işlemleri en çok tercih edilenlerdir.

Bunlar dışında yeni yıla kaç gün kaldı, kaç gündür nişanlı ya da evlisiniz, okulların açılmasına kaç gün kaldı, tatil süresini hesaplama gibi akla gelebilecek her alanda kullanılabilir. İki tarih arası hesaplama işlemlerinin ana amacı başlangıç ve sonlanma tarihini baz alarak aradaki toplam gün süresini hesaplayabilmektir.

İki Tarih veya Yaş Arasında Gün Hesaplama Uygulamaları

Tarih veya iki yaş arası hesaplama yapabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hesaplamaya dahil edilecek başlangıç ve bitiş noktasıdır. Bu noktalar için gün veya taş farkı hesaplama uygulaması kullanılacaksa girilmesi gereken tarihlerin gün, ay ve yıl şeklinde olması gerekir.

Örneğin 01.03.1989 tarihinde doğan biriyle 01.01.2022 tarihinde doğan kişi arasındaki farkı hesaplamak istediğinizde ilk olarak yıl bazında süreyi ele almanız gerekir. Bu nedenle yapılacak işlemler yıl, ay ve gün bazında ilerler. Buna göre standart matematik hesabına göre iki yaş farkı hesaplama sonucu şu şekilde olur:

01.03.1989 / 01.01.2022 arasındaki toplam gün sayısı 11994 olur. Ancak bitiş tarihini de eklemek gerektiği için sonuca +1 eklenmelidir. Buna göre bahsedilen iki farklı tarih arasındaki gün sayısı 11995 olur. Gün sayısını yıl olarak ele alırsak; 32 yıl 10 ay ve 3 gün eder.

Görüldüğü üzere bu tarz iki tarih veya yaş farkı hesaplama işlemi oldukça uzundur. Bu nedenle internet üzerinden hesaplama yapabilen uygulamaları kullanabilirsiniz. Böyle amaçlar için hazırlanan uygulamalar kullanım amacına göre yıl, ay, gün hatta ve hatta bazı durumlarda saat farkını bile gösterebilmektedir.

İki Tarih Arası Gün Hesaplama Excel Formülleri

İki tarih arası gün hesaplama işlemleri için Excel kullanmak istiyorsanız öncelikle size yardımcı olacak formülü Excel dosyanızda hazırlamalısınız. Bir kez şablon olarak hazırlayacağınız bu sistem sayesinde dilediğiniz tarihler arasındaki gün farkını kolayca hesaplayabilirsiniz. Excel'de iki tarih arası gün hesaplama için şu adımları izleyebilirsiniz: