İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın Kestel ilçesi Bursa- Bilecik karayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 34 yaşındaki Şahin İşgören'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önünde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesi hurda yığınına dönerken, sürücü İşgören araç içinde sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Şahin İşgören'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşgören'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kestel Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.