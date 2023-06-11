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Giriş Tarihi: 11.6.2023

İki TIR kafa kafaya çarpıştı

Erzincan’da biri kimyasal yapıştırıcı spreyi yüklü 2 TIR çarpıştı. Sürücüler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Yurt genelinde meydana gelen kazalarda 9 kişi yaşamını yitirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İki TIR kafa kafaya çarpıştı
Erzincan'da Refahiye-Erzincan karayolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde meydana gelen kazada, sprey yapıştırıcı yüklü 34 FIL 874 plakalı TIR ile ev eşyası yüklü 16 AOD 021 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın ardından sprey yüklü TIR yanmaya başladı. Karayolu trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada 2 aracın sürücüsü de hayatını kaybetti.
İzmir'de Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımı Alaçatıspor oyuncusu Nebi Aras 4 gün önce motosikletiyle ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten yere düşen Nebi Aras ile arkasında oturan kız kardeşi Tülin Aras kaza sonucu ağır yaralandı. Genç futbolcu Nebi Aras hastanedeki 4 günlük yaşam savaşını dün kaybetti. Tedavisi süren Tülin Aras'ın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde köy yolundan karayoluna yuvarlanan aracın sürücüsü Davut Faiz hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.
Osmaniye'de otoyolda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde, park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mikail Başar yaşamını yitirdi, araçtaki Emirhan Yıldırım, yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada Mehmet İsa Demirel (21) hayatını kaybetti.
İstanbul Beylikdüzü'nde sabaha karşı 4 gencin içinde olduğu araç, orta kaldırımdaki ağaca çarptı. Araçta sıkışan 4 kişi itfaiye tarafından çıkarılırken, 26 yaşındaki sürücü Mehdi Tuncay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İki TIR kafa kafaya çarpıştı
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