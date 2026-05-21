İki yaşını bitirmeyen ancak kapak atmış olan sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilmeleri caiz midir?

KURBAN EDİLEMEYECEK HAYVANLAR HANGİLERİDİR?

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz ediyor. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün bir veya iki gözü kör boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili kuyruğu kulakları ve memelerinin yarısı kesik dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.

Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması yemini bulmasına engel olmayacak derecede şaşı veya topal olması hafif hasta bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması kurban edilmesine engel değildir. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez.