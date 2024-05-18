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Giriş Tarihi: 19.5.2024

İkinci işinde de bıçaklandı

DHA
İkinci işinde de bıçaklandı
Bursa'da, geçen yıl eylül ayında, garson olarak çalıştığı restoranda, yemeği geç getirdiği gerekçesiyle tartıştığı müşteriler tarafından dövülen Murat Tepe (24), olayın etkisinden kurtulamayınca işinden ayrılıp benzin istasyonunda, pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Tepe, önceki gece mesai sonrası evine giderken kendisinden para isteyen Kubilay Nergiz (26) tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Tepe hastanede tedaviye alınırken, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık suçlarından birçok kaydı bulunan Nergiz gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Oğlunun uğradığı bıçaklı saldırı sonrası, yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Mevlüt Tepe (46), "Yavrum, kanlar içinde yerde, hareketsiz olarak yerde yatıyordu. Canım çok yandı. Cezaların ağır olması gerekiyor. Ciğerim yanıyor, evladım canıyla savaşıyor" dedi.
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İkinci işinde de bıçaklandı
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