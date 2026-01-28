İkinci otelinin inşaatı mühürlendi

Bolu'da Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından, otel sahibi Halit Ergül'e ait diğer projelerde de usulsüzlükler tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ergül'ün Mesciler köyü mevkiinde ormanlık alanda başlanan ultra lüks otel inşaatında, projede yer almayan kaçak bir yapı ve enerji nakil hattı ihlali belirleyerek inşaatı mühürledi. Denetimler Karacasu'daki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'e de uzandı; ruhsata aykırı kaçak katlar nedeniyle yapı kullanım izni geçersiz sayıldı ve tesisin Turizm İşletme Belgesi iptal edildi. Yangın faciası sonrası Halit Ergül, eşi, iki kızı ve damadı hakkında 34'er kez müebbet ve ayrıca toplam 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti.