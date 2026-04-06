İkinci şehide son görev… Mesai arkadaşları uğurladı

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'ne bağlı Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçtiğimiz Pazartesi sabahı yaşanan kazayla ilgili ikinci acı haber ağır yaralı Polis Memuru Seçkin Yalçın ile ilgili geldi. 29 yaşındayken kazada şehit olan Polis Memuru Mustafa Aydın'ın ardından, Polis Memuru Seçkin Yalçın da şehit oldu. İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü Personeli olan ve kazada ağır yaralanan Seçkin Yalçın'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyordu. 36 yaşındaki 15 yıllık Polis Memuru Seçkin Yalçın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Polisleri taşıyan servis minibüsünün yaptığı kazada 3'ü ağır 29 polis (1'i İstanbul İl Göç İdaresi Sivil Memuru) yaralanmıştı. Şehit Polis Memuru Seçkin Yalçın için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Resmi uğurlama törenine şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İl Protokolü katıldı. Şehit Seçkin Yalçın'ın cenazesi uçakla memleketi Elazığ'a götürülecek ve yarın Elazığ Merkez İmam-ı Azam Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Elazığ Keban İlçesi Akçatepe Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.