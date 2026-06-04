İkisini de görünce koparmayın cezası tam 699 bin 245 lira

Biri Aydın Kuşadası'nın sembolik ve endemik çiçeği tülüşah (Aydın gaşağı), diğeri de Afyonkarahisar
Kızılören'deki Kisra Vadisi'nde koruma altında olan 'ayı gülü'. İki çiçeği de koparmanın cezası 699 bin 245 lira. Bu yıl ilk olarak Soğucak altındaki belediyeye ait park alanında açan tülüşah, Yaylaköy'den başlayarak denize doğru uzanan Soğucak eteklerinde yayılış gösteriyor. Şakayık olarak da bilinen ayı gülü ise Kızılören'e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 30 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. İHA-DHA