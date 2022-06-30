İkitelli Nerede? İkitelli Nereye Bağlı, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

İstanbul'un Avrupa Yakası içerisinde yer alan semt, 1980'li yılların başında Eminönü, Karaköy gibi bölgelerde yer alan imalatçı ve sanayi sektörlerini, şehrin dışına taşımak amacı ile art arda İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde imalatçı siteleri ve İstoç kurulmasına neden olmuştur. Bu sayede 20 sene içerisinde büyük bir değişim gösteren İkitelli, insanların uğrak noktası olmuştur. Peki, İkitelli nerede? Sizin için yazımızda İkitelli nereye bağlı, nereye yakın gibi soruları inceledik. İkitelli'ye nasıl gidilir diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İkitelli Nerede?

İkitelli, İstanbul'un Avrupa Yakası içerisindeki Küçükçekmece ve Başakşehir sınırlarında yer alan bir semt olarak biliniyor. İkitelli nereye bağlı diye merak ediyorsanız, Başakşehir'e bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

İkitelli'ye Nasıl Gidilir?

İkitelli'ye nasıl gidilir diye düşünüyorsanız, birkaç alternatifiniz bulunuyor.