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Giriş Tarihi: 30.6.2022 12:02 Son Güncelleme: 30.6.2022 12:02

İkitelli Nerede? İkitelli Nereye Bağlı, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

İkitelli Nerede? İkitelli Nereye Bağlı, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

İstanbul’un en bilindik semtlerinden biri olan İkitelli’nin nüfusu 1980’li yılların başında yoğun göç ile birlikte artış göstermiştir. İkitelli Sanayi Sitesi ile sanayide büyük bir ivme yakalayan semt, Avrupa’nın en büyük organize sanayi bölgesi olarak biliniyor. İstanbul’da pek çok kişini yolu mutlaka İkitelli’ye düşünüyor. Bu nedenle vatandaşlar İkitelli nerede diye merak ediyor. Eğer siz de İkitelli nereye bağlı diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! Bu yazımızın devamında İkitelli nereye yakın ve nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

İstanbul'un Avrupa Yakası içerisinde yer alan semt, 1980'li yılların başında Eminönü, Karaköy gibi bölgelerde yer alan imalatçı ve sanayi sektörlerini, şehrin dışına taşımak amacı ile art arda İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde imalatçı siteleri ve İstoç kurulmasına neden olmuştur. Bu sayede 20 sene içerisinde büyük bir değişim gösteren İkitelli, insanların uğrak noktası olmuştur. Peki, İkitelli nerede? Sizin için yazımızda İkitelli nereye bağlı, nereye yakın gibi soruları inceledik. İkitelli'ye nasıl gidilir diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İkitelli Nerede?

İkitelli, İstanbul'un Avrupa Yakası içerisindeki Küçükçekmece ve Başakşehir sınırlarında yer alan bir semt olarak biliniyor. İkitelli nereye bağlı diye merak ediyorsanız, Başakşehir'e bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

İkitelli'ye Nasıl Gidilir?

İkitelli'ye nasıl gidilir diye düşünüyorsanız, birkaç alternatifiniz bulunuyor.

  • İkitelli'ye otobüs aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 142E, 31Y, 78C, 79E ve 79B numaralı İETT otobüsleri İkitelli'ye ulaşım sağlıyor.
  • M3 metrosunu kullanarak İkitelli'ye gidebilirsiniz.
  • Özel aracınız ile ya da yakın mesafe ise taksi ile semte ulaşım sağlayabilirsiniz.

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İkitelli Nerede? İkitelli Nereye Bağlı, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?
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