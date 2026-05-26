İkizdere’de çıkan yangında 2 ev hasar gördü

İkizdere ilçesi Tozköy de önceki gece saatlerinde meydana gelen yangında iki ev büyük hasar gördü. Önceki gece Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Tozköy'de meydana gelen yangında iki evin büyük hasar gördüğü belirtildi. Bir evin Müştemilatında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı, bitişiğinde bulunan eve sıçramayan yangına İkizdere belediyesi ile Rize belediyesi müdahale etti. Yangında can kaybı olmazken iki evin büyük hasar gördüğü belirtildi. Yangın ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör