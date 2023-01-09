İkizler Burcu Hangi Ay? İkizler Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

İkizler burcu hangi ay, baskın karakteriyle gözler önünde olan bu kişiler için sorulması gereken ilk sorudur. Çünkü doğduğumuz tarih burcumuz belirler. İkizler burcu tarihi ise bu burçlarla ilişkisi olanlar için önemlidir. Kararsızlıkları ya da çabuk karar değiştirebilmelerine rağmen ortama kolaylıkla uyum sağlayabilen İkizler burcu hangi ayda doğmuştur? Bu burçla ilgili öncelikli olarak bilinmesi gereken İkizler burcu hangi ay, İkizler burcu ne zaman doğar? İşte merak edilen tüm bu soruların cevaplarını başlıklar halinde derledik.

İkizler Burcu Hangi Ay?

Bu sorunun cevabı tek bir ayla sınırlı değildir. 12 ay ve 12 burç olmasına rağmen diğer burçlar gibi İkizler burcu da iki aya dahildir. Yani cevap olarak karşımıza tek bir ay çıkmayacak. Yaz mevsiminin başlangıcıyla beraber yani Mayıs ve Haziran ayında doğan kişiler İkizler burcu olur. Bu burç en popüler burçlar arasındadır. En çok bilinen özellikleri ise dengesiz oluşlarıdır.

İkizler Burcu Ne Zaman Doğar?

Genel olarak mantıklı hareket eden İkizler burcu, günü ya da saati fark etmeksizin 22 Mayıs ve 22 Haziran arasında doğar. Kararsızlıklarına ya da çabuk karar değiştirebilmelerine rağmen ortama kolayca uyum sağlayabilirler. Dominant bir kişiliğe sahiptir ve özgürlüklerine düşkündürler. Şanslı günleri ise genel olarak çarşambadır. Lavanta ve açelyadan hoşlanırlar.