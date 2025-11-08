İklim krizi afetleri tetikliyor

Küresel iklim krizi, Türkiye'de hem sıcaklık rekorları hem de ciddi kuraklık tehlikesi olarak kendini gösteriyor. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre, 2025 yılının kaydedilmiş en sıcak yıl olma yolunda ilerlemesi, endişeleri artırıyor. Adana'da peş peşe kırılan rekorlar ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, tehlikenin ne kadar yakın olduğunu gözler önüne seriyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gazetemize yaptığı açıklamada, iklim sistemindeki çarpıcı bir kaymanın Türkiye'yi büyük bir su kriziyle karşı karşıya bırakacağını belirtti. Adil Tek, afetlerin büyük bölümünün doğrudan iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu belirterek, "Kuraklık, sel, orman yangınları ve aşırı sıcaklıklar artık dünyanın yeni gerçeği haline geldi. Sıcaklık artışları yalnızca hava durumunu değil, afet riskini de doğrudan etkiliyor. Her yıl sıcaklıkla ilişkili afetlerin oranı artıyor" diye konuştu.