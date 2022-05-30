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Giriş Tarihi: 30.5.2022 23:59

İkram edilen suyu içti, suç çetesinin eline düştü

DHA
İkram edilen suyu içti, suç çetesinin eline düştü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanıştığı bir kadın tarafından ikram edilen su ile bayıltılan iş insanına uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan suç çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Tehdit, şiddet ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir suç çetesinin iş insanına tuzak kurarak uygusuz fotoğraflarını çektiğini ve bu fotoğraflar ile şantaj yaptıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, başlattıkları geniş çaplı soruşturma kapsamında 7 kişilik suç çetesini gözaltına aldı. Çetenin hedef aldığı Y.P. isimli iş insanı, 27 Mayıs günü Ödemiş ilçesinde B.E. isimli bir kadın ile tanıştı. B.E. ile Y.P., Aydın'ın Kuşadası ilçesine giderek yemek yedikten sonra tekrar Ödemiş ilçesine döndü. Burada bir adrese giden Y.P., iddiaya göre B.E.'nin ikram ettiği suyu içtikten sonra bayıldı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP EV VE ARABA İSTEMİŞLER

Banyoda çıplak vaziyette uyanan iş insanı Y.P.'ye uygunsuz fotoğraf ve videosunu çektiklerini belirten çete üyesi F.G. ve S.G., ev ve otomobil alınması karşılığında kendisine vereceklerini aksi takdirde söz konusu görüntüleri yayınlayacaklarını söyledikten sonra evden ayrıldı. Olaydan 1 gün sonra Y.P.'ye telefonla ulaşan F.G., iş insanını ilçede kurulan bir pazar yerine çağırdı. Ancak, tarafları buluşmayı gerçekleştiremedi.

İŞ İNSANININ EVİNE GİDEREK EŞİNİ DARBETTİLER

Bu arada çete üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı. İstedikleri parayı alamayan çete üyelerinden F.G. ile C.S., iş insanı Y.P.'nin evine gitti. Eve giren şüphelilerden F.G., iddiaya göre iş insanının eşi A.P.'ye "Kocanı tabuta koyacağım" diyerek darbetti.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Olayın ardından polis merkezine giden A.P., şüphelilerden şikayetçi oldu. A.P.'nin şikayeti üzerine Y.P.'nin de ifadesine başvuran polis, yaptıkları geniş çaplı soruşturma sonucunda suç çetesinin kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, F.G., S.G., F.G., A.Z., C.S., B.G. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., S.G. ve F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İkram edilen suyu içti, suç çetesinin eline düştü
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