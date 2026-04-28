İlaç simsar çetesinin detaylarına SABAH ulaştı... Yaşlı kişileri gözlerine kestirdiler

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni mesken tutan simsar çetesine yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takiple şüphelileri belirleyen polis, 10 Mart'ta düzenlediği operasyonda 25 kişiyi gözaltına aldı. SGK'yı bu yolla milyonlarca lira zarara uğratan ve hasta sağlığıyla oynayan çeteye ait belgeler de gün yüzüne çıktı.

Yakalanan 2 kafeterya görevlisi, temizlik görevlisi, çöp kamyonu sürücüsü, randevu ve kayıt işlerini yapan veri giriş uzmanı, 2 eczacı, 1 eczane teknikeri, 13 eczane çalışanı ve bu kişilere yardım eden 4 şüpheli bulunduğu öğrenildi. Soruşturmada bir eczane çalışanı tanık olarak ifade verdi. Tanığın ifadesinden; kurdukları ağ ile hastanenin 6 polikliniğine sirayet eden ilaç simsarlarının, kanser ve sedef gibi ilaçları pahalı hastalıklarla boğuşan yaşlı kişileri hedef aldıkları, para karşılığı randevu sattıkları saptandı.

Polis, simsarların musallat olduğu 8 hasta ile görüştü, 7 hastanın şüpheliler tarafından kandırıldığı belirlendi. Ayrıca teknik takip de yapan polis; şüphelilerin buluşma noktaları ve hastane içindeki hareketlerini yerinde inceleyerek kayıt altına aldı.



İLAÇLAR WHATSAPP'TAN AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

Çetenin eczanelere, 'Hastanede adamlarımız var, bizimle çalışırsanız cironuz yükselir' dediği öğrenildi. İddianamede 3 eczanenin adı geçerken bunlardan ikisinin, simsarların sistemin ana çarkını oluşturduğu saptandı. Tanık ayrıca usulsüz bir şekilde ele geçirilen ilaçların açık artırmayla satıldığını anlattı. 13 yıllık eczacı Sinan Kocaoğlu, "Eczacılar ve eczaneler, bir hastanede çalışan bulunduramaz. Gittiğiniz doktor sizi 'Şu eczaneye git' diye yönlendiremez veya bir başkası 'Şu eczaneye git, yoksa ilacın karşılanmaz, bir sorun olduğunda müdahale edilemez' gibi bir söylemde bulunamaz. Reçeteniz varsa 81 ilde SGK anlaşmalı herhangi bir eczaneden ilacınızı alabilirsiniz. Ayrıca 'İlacınızı size kargolarız' gibi bir seçenek de olamaz" dedi.