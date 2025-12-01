İlaçlama yapılan evde can pazarı

Çorum'da bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 3 aileden 5'i çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. İlaçlamayı yaptığı belirlenen A.U. gözaltına alındı. Olay önceki akşam Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı binada tahta kurusu şikayeti üzerine özel bir ilaçlama firması tarafından işlem yapıldı. Binanın ikinci katında uygulanan kimyasal, havalandırma boşluklarından diğer dairelere ulaştı. Kısa sürede kokudan etkilenen 5'i çocuk 8 kişi; baş dönmesi, solunum sıkıntısı ve mide bulantısı şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlaçlamayı yapan A.U. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yapılan kontrollerde ilaçlama sonrası uçucu organik bileşik (VOC) tespit edildiği ve bunun zehirlenmeye neden olduğu öğrenildi.