Haberler Yaşam Haberleri İlahi Adalet Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden İlahi Adalet ile İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:51 Son Güncelleme: 30.11.2023 15:52

İlahi Adalet Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden İlahi Adalet ile İlgili Sözler

İlahi adalet, dünyada karşılaşılan adaletsizlikleri Allah’ın mutlaka telafi etmesini ifade eder. Allah, size yapılan zulüm ve adaletsizliğin hesabını karşı tarafa mutlaka soracaktır. Bu kapsamda büyük düşünürler Allah’ın adaletinden kaçış olmadığını her fırsatta dile getirmişlerdir. İlahi adalet kavramı birçok yazı ve şiire de konu olmuştur. İlahi adalet sözleri konusunun yanı sıra yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden ilahi adalet ile ilgili sözler de bilinmelidir.

İlahi Adalet Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden İlahi Adalet ile İlgili Sözler

İnsan, yaşantısı gereği bir kısım adaletsizliklerle karşılaşabilir. Bu durumda Allah'ın ilahi adaletinin olduğuna inanılarak mevcut duruma sebat gösterilmelidir. Allah bu dünyada olmasa bile ahrette, yapılan adaletsizliğin hesabını soracaktır. Fakat ilahi adalet, bu dünyadaki adaleti ifade eder. İlahi adalet sözleri hususuna ilaveten yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden ilahi adalet ile ilgili sözler de konuya ışık tutacaktır.

İlahi Adalet Sözleri

İlahi adalet, yapılan bir haksızlık karşısında Allah'ın ilgili kişiyi cezalandırmasını ifade eder. Örneğin borç para verdiğiniz bir kişi paranızı geri vermedi ve vermeyeceğini de sözlü olarak belirtti. Belli bir zaman sonra ilgili kişi aracı ile kaza yaptı ve ciddi bir maddi kayıp yaşadı. Bu durumda kendisine borç para verip alamamış olan mağdur kişi "ilahi adalet yerini buldu" değerlendirmesi yapabilir.

Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden İlahi Adalet ile İlgili Sözler

İlahi adalet ile ilgili bugüne kadar çok sayıda söz ve yazı kaleme alınmıştır. Bu sözleri inceleyerek ilahi adalet kavramını daha iyi anlayabilirsiniz.

Sen acı çekebilirsin,

O da vicdanı ile hesap verecek.

Sen üzülüyor olabilirsin,

O da hesap verecek.

Sen şimdilik sadece dua et,

Kaçacak yeri yok sabırla bekle,

Bunun adı ilahi adalet.- Nebi Yıldız

Bazen senin bir şey yapmana gerek kalmaz. Allah intikamını sessizce alır. (Ahmet Maranki)

Doğanın gücü ilahidir ve ilahi adaleti sağlar.

Üzdüğün kadar üzülürsün, beddua değil, İlahi adalettir.

İnsanın yerini bulması zordur, fakat ilahi adalet her daim yerini bulur.

İlahi adalette zamanaşımı yoktur.

Adalet, yeryüzünde Allah'ın terazisidir.

Kulun adaleti şaşar ama Allah'ın adaleti şaşmaz!

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İlahi Adalet Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden İlahi Adalet ile İlgili Sözler
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