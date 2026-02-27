İlahilerin çocuklar üzerindeki etkisi nedir? Çocuk terapisti Çağlı tartışmalara son noktayı koydu!

Celal Karatüre'nin seslendirdiği "Kabe'de Hacılar" ilahisi, son dönemde özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar arasında dikkat çekici bir karşılık buldu. Dini eğlenerek öğreten ilahilerden birçok kesim de rahatsız oldu. İlahi söyleyen çocuklar, muhalefet tarafından laiklik üzerinden tartışmalara konu edilirken, belirli bir kesim tarafından ise, 'çocuklar psikolojik olarak etkileniyor' ithamlarına maruz kaldı. Tüm bu tartışmalara cevap olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan çocuk terapisti Emin Çağlı, "Bu ilahiyi çocuklar doyasıya dinleyebilir" diyerek açıklamada bulundu.