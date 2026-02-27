İlahilerin çocuklar üzerindeki etkisi nedir? Çocuk terapisti Çağlı tartışmalara son noktayı koydu!

Celal Karatüre'nin seslendirdiği "Kabe'de Hacılar" ilahisi, son dönemde özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar arasında dikkat çekici bir karşılık buldu. Dini eğlenerek öğreten ilahilerden birçok kesim de rahatsız oldu. İlahi söyleyen çocuklar, muhalefet tarafından laiklik üzerinden tartışmalara konu edilirken, belirli bir kesim tarafından ise, 'çocuklar psikolojik olarak etkileniyor' ithamlarına maruz kaldı. Tüm bu tartışmalara cevap olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan çocuk terapisti Emin Çağlı, "Bu ilahiyi çocuklar doyasıya dinleyebilir" diyerek açıklamada bulundu.
"ÇOCUKLAR İLAHİYİ SEVDİ"
Paylaşımında, 'Kabe'de hacılar ilahisini çocuklar için uygun mu bir çocuk terapisti olarak inceliyorum' diyen Çağlı, "Çocuklar içinde ritim ve kulağa hoş gelen şeyleri tekrarlamak isterler. Bu ilahide bunlar var. söyleyen kişinin de çocuk ruhlu olması çocukların sevdiği diğer şey oldu" dedi.
"MANİFEST VE KÜFÜRLÜ ŞARKILARA ENDİŞELENMELİYİZ"
"Bu ilahi çocukların psikolojisini bozuyor' diye yorumların olduğunu belirten Çağlı, "Bana göre gereksiz bir endişe. Manifest ve küfürlü rap şarkılarına maruz kalan çocuklar için endişelenmemiz gerekiyor. Sonuç olarak içerisinde kaygı unsuru taşımayan dini eğlenerek öğreten bu ilahiyi çocuklar doyasıya dinleyebilir" ifadelerini kullandı.