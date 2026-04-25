Haberler Yaşam Haberleri İlan uygulamasından kaparo dolandırıcılığı yapan karı koca yakalandı
Giriş Tarihi: 25.04.2026 10:02

İstanbul’da piyasanın altında kiralık ev ilanı verip kaparo alarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen karı koca gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 14 sim kart bulunurken 60 bin lira parasını aldıkları A.A.’yı aradıkları numaraya ait sim kartta evlerinde çıktı. Bu sim kartı yolda buldum diyen U.Z. tutuklanırken karısı S.N.Z. ev hapsine çarptırıldı.

  • ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'nda müşteki A.A.'nın (34) ilan uygulaması üzerinden kiralık ev ilanı için kapora olarak toplam 60 bin lira para gönderdiğini, daha sonra şüpheliye ulaşamaması üzerine dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

EVLERİNDE 14 SİM KART ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen evli çift, Beylikdüzü'nde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda 932 bin 800 lira, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 4 cep telefonu ve 14 simkart ele geçirildi. Sim kartlardan birinin müşteki A.A. ile irtibat kurulan hat olduğu anlaşıldı.

SİM KARTI YOLDA BULDUM DİYEN KOCA TUTUKLU KARISI EV HAPSİ ALDI

Şüpheli emniyetteki ifadesinde sim kartları yolda bulduktan sonra eve getirdiğini öne sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.Z. tutuklanırken karısı S.N.Z. ev hapsi cezasına çarptırıldı.

#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA