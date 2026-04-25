İlan uygulamasından kaparo dolandırıcılığı yapan karı koca yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'nda müşteki A.A.'nın (34) ilan uygulaması üzerinden kiralık ev ilanı için kapora olarak toplam 60 bin lira para gönderdiğini, daha sonra şüpheliye ulaşamaması üzerine dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

EVLERİNDE 14 SİM KART ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen evli çift, Beylikdüzü'nde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda 932 bin 800 lira, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 4 cep telefonu ve 14 simkart ele geçirildi. Sim kartlardan birinin müşteki A.A. ile irtibat kurulan hat olduğu anlaşıldı.

SİM KARTI YOLDA BULDUM DİYEN KOCA TUTUKLU KARISI EV HAPSİ ALDI

Şüpheli emniyetteki ifadesinde sim kartları yolda bulduktan sonra eve getirdiğini öne sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.Z. tutuklanırken karısı S.N.Z. ev hapsi cezasına çarptırıldı.