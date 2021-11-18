Haberler Yaşam Haberleri İlayda İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? İlayda Ne Demek?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:27 Son Güncelleme: 18.11.2021 16:27

İlayda İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? İlayda Ne Demek?

İlayda İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? İlayda Ne Demek?

Türkiye’de en yaygın olan kız isimlerinden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Geçmişten gününüze ulaşarak popülerliğini kaybetmeyen bu isim ile ilgili anne ve baba adayları tarafından araştırmalar yapılmaktadır. İlayda isminin anlamı ve kökeni nedir başlıkları bunlardan bazılarıdır. İlayda isminin manasını öğrenerek bebeğine vereceği isimde son kararı vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, İlayda Kur’an’da geçiyor mu? İlayda ne demek, ne anlama gelir?

İlayda isminin anlamı konusunda arama motoru üzerinden araştırma yapanlar ve ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler doğru yerdeler. Türkiye'de en yaygın kız isimlerinden birisi olarak dikkat çeken İlayda, günümüzde hala en çok tercih edilen isimlerden birisidir. İlayda isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayarak bebeğine bu ismi vermeyi düşünen anne ve baba adayları detaylara ise bu başlık altından ulaşabilecekler. İlayda isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? İlayda Kur'an'da geçiyor mu ve manası nedir? İşte bu isme dair tüm merak edilenler...

İLAYDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TÜİK'in yayınladığı istatistiklere göre en çok nüfusa kayıtlı olan isimler arasında yer alır. Türkiye'de sıkça karşılaştığımız kız isimlerinden bir tanesidir. Popüler isimler kategorisinde yer alan İlayda Türkçe kökenlidir. Altı harften oluşan bu ismin telaffuzunun kolay olması ve kulağa hoş gelmesi tercih nedenlerindendir.

İlayda isminin birden fazla anlamı vardır. İlayda, su perisi ve şehir güzeli anlamlarını taşır. Bu ismin özelliklerine göre renk sembolü pembedir.

İlayda isminin kökeni: Türkçe
İlayda isminin cinsiyeti: Kız
İlayda isimli kişi sayısı: 2300
İlayda isminin kullanım oranı: 2200
İlayda isminin harf sayısı: 6

İLAYDA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Türkiye'de en sık karşılaşılan kız isimlerinden olan İlayda, Türkçe kökenli bir sözcüktür. İlayda ismi Kuran-ı Kerim'de bulunan ayetlerde yer almamıştır. Buna rağmen birçok anne ve baba tarafından bebeğine isim olarak verilmektedir.

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İlayda İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? İlayda Ne Demek?
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