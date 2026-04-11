İlber Ortaylı’nın adı Osmaniye’de yaşatılacak

Osmaniye Belediyesi aldığı kararla, 13 Mart 2026'da hayatını kaybeden Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ismini Fakıuşağı 45006 sokaktaki caddeye verildi.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, meclisin aldığı kararla İlber Ortaylı'nın adının caddeye verilmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Çenet, "Asfalt yol konforuna kavuşturulması için başlatılan çalışmalar kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi'nin Şehit Polis Hüseyin Cengiz Caddesi tarafından gelen şeridin orta kısımda kalan ağaç araçların geçişlerini engellemeyecek şekilde budandı, bordür taşlarıyla da çevrilip çimlendirme çalışması yapılarak koruma altına alındı" dedi.

Kurdele kesiminin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla 'Hayırlı Olsun' yürüyüşü gerçekleştirdi.