İlçe Başkanı Ramazan’da alkollü kaza yaptı

Her gün yeni bir skandala imza atan CHP'li belediyelere bu sefer de Süleymanpaşa Belediyesi eklendi. İlçe Başkanı Gökçe Bayol, iddiaya göre 5 Mart'ta Değirmenaltı Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarının ardından bir eğlence mekanına geçti. Saat 23.15 sıralarında mekandan ayrılarak araç kullandığı öne sürülen Bayol'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 EL 577 plakalı otomobil Boz sokakta bir otomobile çarptı. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol testi rezaleti ortaya çıkardı. Ölçüm sonucunda Bayol'un 1.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ölen ve yaralanan olmayan kazaya ilişkin detaylar ise kaza tespit tutanağı ve alkol raporunda da kayıt altına alındı.

"İLÇE BAŞKANIYIM" DİYEREK AYRICALIK İSTEDİ

Bayol'un skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Alkollü olduğu belirlenen ilçe başkanı, olayın ardından kimliğini belirtip "ilçe başkanıyım" diyerek aracına çarptığı sürücüden kolaylık istediği öne sürüldü. Ayrıca Gökçe Bayol'un daha önce de ehliyetine el konulduğu iddia edildi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Öte yandan CHP'li ilçe başkanının pişkinliği ise sosyal medyada vatandaşların sert eleştirilerine neden oldu.

Vatandaşlar, "Her haltı yiyelim ama sorumlu olmayalım. Klasik CHP", "Başkan böyle yaparsa topluma kim örnek olacak?", "Genel başkanı mezar başında kadeh tokuşturur, ilçe başkanı alkollü araç kullanır. Küçük dağları ben yarattım, büyük dağlar da Atatürk'ümüzden miras kaldı diye düşünüyorlar herhalde", "Bu rezaletle ilgili kamuoyuna açıklama yapılmalı" diyerek tepki gösterdi.

Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in seçim döneminde desteklediği Bayol'a olayın ardından tepki göstererek uyarıda bulunduğu iddia edildi.