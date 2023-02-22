İlçenin en büyük mahallesinin yarısı depremde yıkıldı

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle büyük bir yıkım yaşadı. Depremin merkez üssü konumundaki Maraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı ilçenin 10 bin nüfusuyla en büyük mahallesi olan Şekeroba'da depremde büyük bir yara aldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine 6 kilometre mesafede bulunan ve fay hattı üzerinde bulunan mahallede 4 bin 250 hanenin 2 binin üzerindeki bina ya yıkıldı, yada ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. 200'e yakın kişi depremde hayatını kaybetti. Mahallenin yollarında görülen büyük yarıklarda korkunç görüntülere sahne oldu.

'EL ELE VERİP HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELDİLER'

Depremin hemen ardından tüm mahalle sakinleri yaralarını hep birlikte sarmak için el ele verdi. Birçok ilde büyük yıkımların olması nedeniyle mahalleli bir de kendilerinin devlete yük etmemek anlayışıyla ellerinde bulunan iş makineleri ile göçük altında kalanları kurtardı. Cenazelerini de kendileri çıkartan vatandaşlar, şimdi ise bundan sonra yeniden nasıl ayağa kalkabilirizin çalışmalarını yürütüyor.

'DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜK, HER ŞEYİMİZ BOL'

Kendisi de annesi, yengesi ve yeğenleri olmak üzere ailesinden 6 yakınını kaybeden mahalle muhtarı Seyfettin Bolat, mahalle için koşturmaktan onların cenazesine bile gidemedi. Kimseyi yalnız bırakmadıklarını belirten Bolat duygularını SABAH'a anlattı. Bolat, "Biz devletimize fazla yük olmak istemedik ve çoğu şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Devletimiz var olsun. Çok şükür her şeyimiz bol bol var. Bu deprem her şeyimiz yıktı ama önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Biz böyle olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz. Biz mahalle olarak bunun güzel bir örneğini verdik. Her şeyi devletten beklememek lazım" dedi.