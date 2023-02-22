Haberler Yaşam Haberleri İlçenin en büyük mahallesinin yarısı depremde yıkıldı
Giriş Tarihi: 22.2.2023 11:04 Son Güncelleme: 22.2.2023 11:22

İlçenin en büyük mahallesinin yarısı depremde yıkıldı

Kahramanmaraş’da yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan asrın felaketinde Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesinin yarısı depremde yıkıldı. Fay hattı üzerinde bulunan mahallede 200’e yakın can kaybı bulunurken, mahalleli devlete yük olmayız diyerek, el ele verip yaralarını sarmaya çalışıyor. Mahalle Muhtarı Seyfettin Bolat, “Cenazelerimizi çıkarttık, iş makineleri ile mahallemizde bir şey yapmaya çalıştık. Çok şükür her şeyimiz bol. Bir eksiğimiz yok. Devletimiz var olsun. Birlik ve beraberlik içinde olursak her şeyin üstesinden geliriz” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İlçenin en büyük mahallesinin yarısı depremde yıkıldı

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle büyük bir yıkım yaşadı. Depremin merkez üssü konumundaki Maraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı ilçenin 10 bin nüfusuyla en büyük mahallesi olan Şekeroba'da depremde büyük bir yara aldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine 6 kilometre mesafede bulunan ve fay hattı üzerinde bulunan mahallede 4 bin 250 hanenin 2 binin üzerindeki bina ya yıkıldı, yada ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. 200'e yakın kişi depremde hayatını kaybetti. Mahallenin yollarında görülen büyük yarıklarda korkunç görüntülere sahne oldu.

'EL ELE VERİP HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELDİLER'

Depremin hemen ardından tüm mahalle sakinleri yaralarını hep birlikte sarmak için el ele verdi. Birçok ilde büyük yıkımların olması nedeniyle mahalleli bir de kendilerinin devlete yük etmemek anlayışıyla ellerinde bulunan iş makineleri ile göçük altında kalanları kurtardı. Cenazelerini de kendileri çıkartan vatandaşlar, şimdi ise bundan sonra yeniden nasıl ayağa kalkabilirizin çalışmalarını yürütüyor.

'DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜK, HER ŞEYİMİZ BOL'

Kendisi de annesi, yengesi ve yeğenleri olmak üzere ailesinden 6 yakınını kaybeden mahalle muhtarı Seyfettin Bolat, mahalle için koşturmaktan onların cenazesine bile gidemedi. Kimseyi yalnız bırakmadıklarını belirten Bolat duygularını SABAH'a anlattı. Bolat, "Biz devletimize fazla yük olmak istemedik ve çoğu şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Devletimiz var olsun. Çok şükür her şeyimiz bol bol var. Bu deprem her şeyimiz yıktı ama önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Biz böyle olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz. Biz mahalle olarak bunun güzel bir örneğini verdik. Her şeyi devletten beklememek lazım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
Depremzedelerden yüreklere dokunan davranış!
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
Hopursan da bopursan da
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
Kâr büyük yardım küçük
İnşaat işçisinin korkunç itirafları
ARKADAŞINA GÖNDER
İlçenin en büyük mahallesinin yarısı depremde yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA