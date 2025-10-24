İlçeyi ayağa kaldıran ihbar! Matkabı silah sanıp polisi aradılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren ihbar Küçükçekmece İlçesi'nden geldi. Polisi arayan bir kişi, oturdukları apartmanın karşısındaki binanın çatısında bir kişinin elinde silahla dolaştığını ve intihar teşebbüsünde bulunduğunu ve o anları cep telefonu ile görüntülediğini söyledi. Polisler hemen harekete geçti ve Küçükçekmece İlçesi İstasyon Mahallesi'ndeki adrese gitti. Çok sayıda polis adrese yönlendirildi. Mahalleyi ayağa kaldıran ihbarın ve olayın gerçek yüzü ise kısa sürede ortaya çıktı. İhbarda verilen adrese hızla giden polisler binanın çatısına çıkan kişinin çatı ustası olduğunu ve elindekinin matkap olduğunu tespit etti. Söz konusu kişinin çatıyı tamir ettiği saptandı. İhbara konu o anlar cep telefonu kamarasına böyle yansıdı.