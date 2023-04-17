İlçeyi Kim Yönetir? Ülkemizde İlçeyi Kimler Yönetir, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlçeyi kim yönetir sorusunun cevabı kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiştir. İlçeyi kimler yönetir sorusu bir ekip kapsamında incelenmelidir. İlçeyi yöneten en yetkili kişi kaymakamdır. Kaymakam bu görevi yaparken bir ekiple görevini yerine getirir. İlçeyi yöneten kişinin görevleri ve yetkileri nelerdir sorusunu ilgili kanunlarda araştırmak daha uygundur. Bir ilçedeki en yetkili kişi kimdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İlçeyi Kim Yönetir?

İlçe, illerden sonraki en büyük idari yönetim birimidir. İlçelerin yönetiminin nasıl ve ne şekilde olacağı da ilgili kanunlarda belirlenmiştir. Bu kapsamda ilçeleri yönetmekle görevli olan kişiler kaymakamlardır. Her ilçenin bir kaymakamı vardır. Kaymakamlar İç İşleri Bakanlığı kararnamesi ile atanır. Kaymakamın görev süresi ve görev yeri değişikliği konusu İç İşleri Bakanı'nın tasarrufundadır.

Kaymakamlar da valiler gibi hükümetin temsilcileridir. Bu kapsamda kanunun belirlediği sınırlar içinde görevini yapmakla mükelleftir. Kaymakamlar aynı zamanda ilçenin en yetkili mülki ve idari amiridir.

İlçeyi Yöneten Kişinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Kaymakamın görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiştir. Bu kapsamda öne çıkan görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Halkın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

İlçedeki kamu kurumlarının denetim ve teftişini yapmak

Kolluk kuvvetlerini denetlemek

Resmi törenleri kabul etmek

Sosyal yardımların adil şekilde dağıtılmasını sağlamak

Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar da merak edilenler arasındadır. Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar aşağıda sıralanmıştır.