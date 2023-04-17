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Giriş Tarihi: 17.4.2023 12:24 Son Güncelleme: 17.4.2023 12:24

İlçeyi Kim Yönetir? Ülkemizde İlçeyi Kimler Yönetir, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlçeyi kim yönetir sorusu devlet yönetiminde merak edilen sorulardan biridir. İlçeyi kimler yönetir konusu eğitim döneminin ilk yıllarından itibaren öğrencilere öğretilir. İlçeyi yöneten kişinin görevleri ve yetkileri nelerdir sorusu da konunun merak edilen başlıklarından biridir. İlçe yöneten kişilerin yetkileri de kanunla belirlenir. Bir ilçedeki en yetkili kişi kimdir sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

İlçeyi Kim Yönetir? Ülkemizde İlçeyi Kimler Yönetir, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlçeyi kim yönetir sorusunun cevabı kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiştir. İlçeyi kimler yönetir sorusu bir ekip kapsamında incelenmelidir. İlçeyi yöneten en yetkili kişi kaymakamdır. Kaymakam bu görevi yaparken bir ekiple görevini yerine getirir. İlçeyi yöneten kişinin görevleri ve yetkileri nelerdir sorusunu ilgili kanunlarda araştırmak daha uygundur. Bir ilçedeki en yetkili kişi kimdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İlçeyi Kim Yönetir?

İlçe, illerden sonraki en büyük idari yönetim birimidir. İlçelerin yönetiminin nasıl ve ne şekilde olacağı da ilgili kanunlarda belirlenmiştir. Bu kapsamda ilçeleri yönetmekle görevli olan kişiler kaymakamlardır. Her ilçenin bir kaymakamı vardır. Kaymakamlar İç İşleri Bakanlığı kararnamesi ile atanır. Kaymakamın görev süresi ve görev yeri değişikliği konusu İç İşleri Bakanı'nın tasarrufundadır.

Kaymakamlar da valiler gibi hükümetin temsilcileridir. Bu kapsamda kanunun belirlediği sınırlar içinde görevini yapmakla mükelleftir. Kaymakamlar aynı zamanda ilçenin en yetkili mülki ve idari amiridir.

İlçeyi Yöneten Kişinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Kaymakamın görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiştir. Bu kapsamda öne çıkan görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Halkın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
  • İlçedeki kamu kurumlarının denetim ve teftişini yapmak
  • Kolluk kuvvetlerini denetlemek
  • Resmi törenleri kabul etmek
  • Sosyal yardımların adil şekilde dağıtılmasını sağlamak

Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar da merak edilenler arasındadır. Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Kolluk kuvvetleri
  • Devlet daireleri
  • Belediye idareleri
  • Köy idareleri

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İlçeyi Kim Yönetir? Ülkemizde İlçeyi Kimler Yönetir, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?
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