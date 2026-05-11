İLDEK toplantısı HKÜ’de yapıldı

Uluslararası 34. İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) Toplantısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ) ev sahipliğinde Gaziantep
'te yapıldı. İletişim fakültelerinin kalite ve akreditasyon süreçleri, akademi-sektör iş birlikleri, yapay zekâ
çağında iletişim eğitimi ve medya alanındaki dönüşümlerin ele alındığı toplantının açılışında konuşan HKÜ Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Farklı üniversitelerden gelen dekanlarımızın, akademisyenlerimizin, sektör temsilcilerimizin ve karar alıcı kurumlarımızın aynı masa etrafında buluşması; iletişim eğitiminin ortak sorunlarına daha güçlü çözümler üretmemize katkı sağlayacaktır" dedi. Üç gün süren 34. İLDEK Toplantısı kapsamında; panel ve oturumlar gerçekleştirildi.