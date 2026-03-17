Giriş Tarihi: 17.03.2026 13:21

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan gazeteci Murat Keklikçi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden gazeteci Murat Keklikçi için başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan gazeteci Murat Keklikçi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Savaş muhabirliği başta olmak üzere gazeteciliğin en zor alanlarında yıllarca emek veren, Sabah Gazetesi'nin kıymetli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'nin vefatını teessürle öğrendim. Meslek hayatı boyunca gerçeğin peşinden cesaretle giden Sayın Keklikçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Sabah Gazetesi ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan gazeteci Murat Keklikçi için taziye mesajı
