İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Özgür Özel’e sert tepki: Utanç vesikası...

Giriş Tarihi: 21.04.2026 21:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla 'dost' olarak nitelendirmek, CHP'nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır." ifadesini kullandı.

AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dile getirdiği iddiaları, "mesnetsiz" olarak niteleyen Duran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır. Gerçekler ortadayken, iftira üzerinden algı üretmeye çalışan bu çirkin yaklaşımı reddediyorum, kınıyorum. Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla 'dost' olarak nitelendirmek, CHP'nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Gazze'yi, Filistin'in haklı mücadelesini her platformda kararlılıkla savunmuş, soykırım şebekesi Netanyahu ve hükümetine karşı en sert tepkiyi vermiş bir liderdir. Türkiye, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya; adaleti ve hakkaniyeti savunmaya kararlılıkla devam edecektir."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
