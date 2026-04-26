Giriş Tarihi: 26.04.2026 21:10

İletişim Başkanı Duran'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür: Dijital dünyadaki güvenliğimiz için önemli birer mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon karşıtı pankartla maça çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür etti. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil, özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj." dedi.

AA
  • ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça İletişim Başkanlığınca hazırlanan pankartla çıkmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran Türkiye'nin iki köklü spor kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür eden Duran, şunları kaydetti:

"Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil, özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj. Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak, dezenformasyona hep birlikte 'dur' diyelim. Unutmayalım ki gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURHANETTİN DURAN #GALATASARAY #FENERBAHÇE #TÜRKİYE #CUMHURBAŞKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA