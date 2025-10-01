Haberler Yaşam Haberleri İletişim Başkanı Duran'dan şehit gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı: Hakikatin izini süren cesur bir ses
Giriş Tarihi: 1.10.2025 00:34

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in saldırısından şehit düşen TRT'nin Gazze'deki serbest çalışanı Yahia Barzaq için başsağlığı mesajı yayımladı. Duran mesajında, Barzaq'ın işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü." dedi.

Duran paylaşımında şunları kaydetti:

"TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı.

İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir.

İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir.

Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âlî olsun."

