İletişim Başkanlığı’ndan ‘Papa Ziyareti’ manipülasyonlarına net yanıt: İşte maddelerle gerçekler

Papa XIV. Leo'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği kritik Türkiye ziyareti, diplomatik ve bölgesel etkileriyle gündemdeki yerini korurken; ziyaretle eş zamanlı olarak sosyal medyada ve bazı yayın organlarında dolaşıma sokulan iddialara karşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kapsamlı bir cevap geldi.

Ziyaretin içeriği ve protokol detayları üzerinden kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten İletişim Başkanlığı, dezenformasyonla mücadele kapsamında Dezenformasyon Bülteni yayımladı. Açıklamada, ziyaretin amacının bölgesel barış ve diyaloğu güçlendirmek olduğu vurgulanırken; bayrak düzeninden koro kıyafetlerine, ayin görüntülerinden tarihi referanslara kadar tartışılan 10 ayrı iddia, belgeler ve gerçek bilgilerle çürütüldü.