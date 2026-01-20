YPG yandaşlarının Türk bayrağına yaptığı hain saldırıya peş peşe sert tepkiler: En net ve güçlü karşılık verilecek...

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek"

"KARANLIK ODAKLARIN BİR KEZ DAHA DEVREYE GİRDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.