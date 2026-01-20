Haberler Yaşam Haberleri YPG yandaşlarının Türk bayrağına yaptığı hain saldırıya peş peşe sert tepkiler: En net ve güçlü karşılık verilecek...
Giriş Tarihi: 20.01.2026 16:58 Son Güncelleme: 20.01.2026 17:33

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yaptığı hain saldırıya tepki gösterdi. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını belirten Duran, "Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, konuyla ilgili yağtığı açıklamada, Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılığın verileceğini belirterek "Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek"

"KARANLIK ODAKLARIN BİR KEZ DAHA DEVREYE GİRDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

"EN NET VE GÜÇLÜ KARŞILIK VERİLECEK"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk bayrağına yapılan alçak saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz"

