Ilgın Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konya Ilgın Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Ilgın Kaplıcaları adını konumlandığı ilçeden alırken bu tesiste bulunan termal suyun cilt sorunlarından kadın hastalıklarına uzanan pek çok rahatsızlığa iyi geldiği bilinir. Bu tesise ulaşılabilmesi için toplu taşıma araçları ya da özel taşıtlar kullanılabilir. Geçmişi Selçuklu Dönemi'ne kadar uzanan bu tesisle ilgili olarak Ilgın Kaplıcaları nerede, suyu kaç derece, neye iyi gelir gibi sorular detaylı bir şekilde yanıtlanmalıdır.
Konya ilinde yer alan Ilgın Kaplıcaları adını konumlandığı ilçeden alır. Geçmişinin Selçuklu Dönemi'ne kadar uzandığı bilinen bu kaplıcaların suyunun şifalı olduğu söylenir. Pek çok rahatsızlığın tedavisinde destekleyici bir rol oynadığı bilinen termal suyuyla meşhur olan Ilgın Kaplıcaları şehir merkezinin batısında kalır. Daha detaylı olarak bu kaplıcaların Ilgın ilçesinin 2,5 kilometre kadar batısındaki Hamam Dağı'nın eteklerinde konumlandığı belirtilebilir. Günümüze dek pek çok defa onarım gören Ilgın Kaplıcaları revak cephesi, havuzları ve kubbesi ile dikkat çeker. Bu kaplıcalara gitmeyi planlayan kişilerin tercih edebilecekleri ulaşım seçenekleri ise aşağıdaki gibidir:
Konya'nın köklü geçmişi ve günümüzdeki kapsamlı hizmetleriyle dikkat çektiği görülen Ilgın Kaplıcaları'na giden bireyler bu tesisteki termal suyun faydalarını keşfedebilir. Bu tesisteki kadınlar hamamında saniyede 14 litre, erkekler hamamında ise saniyede 35-40 litre kadar su çıktığı bilinir. Buna ek olarak Ilgın Kaplıcaları'nın suyunun ortalama 42 santigrat derece olduğu söylenebilir. Magnezyum, demir, potasyum, alüminyum, nitrat ve hidrokarbonat gibi kimyasal bileşenleri içerdiği bilinen Ilgın Kaplıcaları suyunun iyi geldiği rahatsızlıklar ise aşağıdaki gibidir: