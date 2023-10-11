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Giriş Tarihi: 11.10.2023 13:29 Son Güncelleme: 11.10.2023 13:29

Ilgın Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konya Ilgın Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Konumlandığı ilçenin 2,5 kilometre kadar batısında yer alan Ilgın Kaplıcaları, akciğer ve cilt rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığa şifa olan termal suyuyla meşhurdur. Söz edilen tesisin günümüzde havuzları, hamamları ve otantik mimarisiyle dikkat çektiği söylenebilir. Bu nedenle ilgili tesise gitmeyi planlayan kişiler için Ilgın Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir, suyu kaç derece, neye iyi gelir sorularına cevap verilmelidir.

Ilgın Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konya Ilgın Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Ilgın Kaplıcaları adını konumlandığı ilçeden alırken bu tesiste bulunan termal suyun cilt sorunlarından kadın hastalıklarına uzanan pek çok rahatsızlığa iyi geldiği bilinir. Bu tesise ulaşılabilmesi için toplu taşıma araçları ya da özel taşıtlar kullanılabilir. Geçmişi Selçuklu Dönemi'ne kadar uzanan bu tesisle ilgili olarak Ilgın Kaplıcaları nerede, suyu kaç derece, neye iyi gelir gibi sorular detaylı bir şekilde yanıtlanmalıdır.

Ilgın Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Konya ilinde yer alan Ilgın Kaplıcaları adını konumlandığı ilçeden alır. Geçmişinin Selçuklu Dönemi'ne kadar uzandığı bilinen bu kaplıcaların suyunun şifalı olduğu söylenir. Pek çok rahatsızlığın tedavisinde destekleyici bir rol oynadığı bilinen termal suyuyla meşhur olan Ilgın Kaplıcaları şehir merkezinin batısında kalır. Daha detaylı olarak bu kaplıcaların Ilgın ilçesinin 2,5 kilometre kadar batısındaki Hamam Dağı'nın eteklerinde konumlandığı belirtilebilir. Günümüze dek pek çok defa onarım gören Ilgın Kaplıcaları revak cephesi, havuzları ve kubbesi ile dikkat çeker. Bu kaplıcalara gitmeyi planlayan kişilerin tercih edebilecekleri ulaşım seçenekleri ise aşağıdaki gibidir:

  1. Ilgın Kaplıcaları'nın Konya şehir merkezine olan uzaklığı yaklaşık olarak 90 kilometredir. Dolayısıyla özel araçla bu mekana gidecek olan kişilerin ilk olarak Ilgın ilçesine ulaşmaları gerekir.
  2. Yaya olarak Ilgın Kaplıcaları'na ulaşılabilmesi için ilk olarak Konya'nın Ilgın ilçesine giden toplu taşıma araçlarına binilmelidir. Daha sonra ise ilçe merkezinden kaplıcalara giden otobüslerin kullanılması mümkündür.
  3. Konya Ilgın Kaplıcaları'na gitmek isteyen kişiler H2 kodlu tramvayı kullanabilir.
  4. Ilgın ilçesinde yer alan bu tesise ulaşmak isteyen bireylerin 116-A, 58-A, 150-B ve 59-B numaralı otobüsleri kullanmaları uygundur.

Konya Ilgın Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Konya'nın köklü geçmişi ve günümüzdeki kapsamlı hizmetleriyle dikkat çektiği görülen Ilgın Kaplıcaları'na giden bireyler bu tesisteki termal suyun faydalarını keşfedebilir. Bu tesisteki kadınlar hamamında saniyede 14 litre, erkekler hamamında ise saniyede 35-40 litre kadar su çıktığı bilinir. Buna ek olarak Ilgın Kaplıcaları'nın suyunun ortalama 42 santigrat derece olduğu söylenebilir. Magnezyum, demir, potasyum, alüminyum, nitrat ve hidrokarbonat gibi kimyasal bileşenleri içerdiği bilinen Ilgın Kaplıcaları suyunun iyi geldiği rahatsızlıklar ise aşağıdaki gibidir:

  • Sinir hastalıkları ve fizyolojik rahatsızlıklar
  • İltihaplı rahatsızlıklar ve akciğer problemleri
  • Kas ve eklem ağrıları ile idrar yolu rahatsızlıkları
  • Böbrek ve karaciğer problemleri
  • Felç, cüzzam ve kadın hastalıkları gibi rahatsızlıklar
  • Egzama ve yanık gibi cilt rahatsızlıkları
  • Göz hastalıkları ve romatizma

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Ilgın Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konya Ilgın Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
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