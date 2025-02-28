Ilgın Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Ilgın Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Ilgın, Konya'nın doğa harikası ilçelerinden biridir. Özellikle yer altı termal suları sayesinde birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. İlçenin su kaynakları dışında Roma dönemine kadar uzanan tarihi ve kültürel geçmişi de oldukça merak uyandırmaktadır. Bu sebeple ilçeyi gezmek isteyenler için Ilgın otogar nerede ve yol tarifi ile Ilgın otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı soruları ulaşım açısından sorulan önemli sorular arasında yer almaktadır.

Ilgın Otogar Nerede?

Karayolu ile ulaşımı tercih edenler için özel araç veya şehirler arası otobüs seferleri ile Türkiye'nin her yerinden Ilgın'a ulaşım sağlayabilir. Ilgın otogar adresi: Camiiatik Mahallesi, Atatürk Caddesi no:93 Ilgın/ Konya olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Ilgın Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Ilgın ve Konya arası mesafe yaklaşık 79 kilometre olarak bilinmektedir. Ilgın otogarına ulaşım sağlamak için de şehir merkezinden ya da civar ilçelerden hareket eden otobüs veya minibüsler tercih edilebilir.