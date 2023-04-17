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Giriş Tarihi: 17.4.2023 12:20 Son Güncelleme: 17.4.2023 12:20

İli Kim Yönetir? Ülkemizde İlleri Kim Yönetir, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

İli kim yönetir sorusu ilkokul sıralarından itibaren işlenen konulardan biridir. İlimizi kim yönetir konusu ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Her yerde ili yöneten kişilere verilen isim farklıdır. İli yöneten kişilerin yetkileri de konunun merak edilenleri arasındadır. Ülkemizde illeri kim yönetir konusu da bu kapsamda araştırılmalıdır. İli yöneten kişinin görevleri ve yetkileri konusunu sizler için araştırdık.

İli Kim Yönetir? Ülkemizde İlleri Kim Yönetir, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

İli kim yönetir sorusunun cevabını ülkemizde hemen herkes bilir. İlimizi kim yönetir araştırmasında karşınıza valiler çıkacaktır. Her ilin yönetim kadrosunun başında valiler vardır. Ülkemizde illeri kim yönetir incelemesi valilerin görevleri ve yetkileri ile ilgili de sizlere fikir verecektir. Vali ve belediye başkanı kavramları genellikle karıştırılır. İli yöneten kişinin görevleri ve yetkileri yazımızın devamında.

İli Kim Yönetir?

Ülkemizde iller valiler tarafından yönetilir. Valiler, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile atanır ve Onun uygun gördüğü süre içerisinde bu görevi yürütür. Valiler, il merkezlerinde hükümeti temsil etmekle görevli olan memurlardır.

Vali ve belediye başkanı kavramlarının da birbirine karıştırıldığı görülür. Vali atama ile görevine başlarken belediye başkanı için seçim yapılır. Bazı ülkelerde valiler seçimle iş başına gelir. Fakat ülkemizde valiler atama ile iş başına geçer ve kendisine verilen görevleri, yetkileri çerçevesinde yerine getirir.

İli Yöneten Kişinin Görevleri ve Yetkileri

Valilerin görev ve yetkileri kanunla belirlenmiştir. Bu kapsamda valilerin öne çıkan yetkilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • İl bütçesinin hazırlanmasını sağlamak
  • Kolluk güçlerinin görev ve sorumluluk yerlerini belirlemek
  • İl özel idaresinin denetimini yapmak
  • Yasal otoriteye bağlı olan kurumların denetlemesini sağlamak
  • Kamu düzenini sağlamak
  • Devlet adına kurumlarda çeşitli denetimler yapmak
  • Sosyal yardımların ödenmesini sağlamak
  • Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak

Valiler yukarıdaki görevlerin yanı sıra Bakanlar tarafından verilecek ekstra görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür. Kısaca vali, ildeki en büyük idari amirdir.

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İli Kim Yönetir? Ülkemizde İlleri Kim Yönetir, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?
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