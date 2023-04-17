İli Kim Yönetir? Ülkemizde İlleri Kim Yönetir, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

İli kim yönetir sorusunun cevabını ülkemizde hemen herkes bilir. İlimizi kim yönetir araştırmasında karşınıza valiler çıkacaktır. Her ilin yönetim kadrosunun başında valiler vardır. Ülkemizde illeri kim yönetir incelemesi valilerin görevleri ve yetkileri ile ilgili de sizlere fikir verecektir. Vali ve belediye başkanı kavramları genellikle karıştırılır. İli yöneten kişinin görevleri ve yetkileri yazımızın devamında.

İli Kim Yönetir?

Ülkemizde iller valiler tarafından yönetilir. Valiler, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile atanır ve Onun uygun gördüğü süre içerisinde bu görevi yürütür. Valiler, il merkezlerinde hükümeti temsil etmekle görevli olan memurlardır.

Vali ve belediye başkanı kavramlarının da birbirine karıştırıldığı görülür. Vali atama ile görevine başlarken belediye başkanı için seçim yapılır. Bazı ülkelerde valiler seçimle iş başına gelir. Fakat ülkemizde valiler atama ile iş başına geçer ve kendisine verilen görevleri, yetkileri çerçevesinde yerine getirir.

İli Yöneten Kişinin Görevleri ve Yetkileri

Valilerin görev ve yetkileri kanunla belirlenmiştir. Bu kapsamda valilerin öne çıkan yetkilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

İl bütçesinin hazırlanmasını sağlamak

Kolluk güçlerinin görev ve sorumluluk yerlerini belirlemek

İl özel idaresinin denetimini yapmak

Yasal otoriteye bağlı olan kurumların denetlemesini sağlamak

Kamu düzenini sağlamak

Devlet adına kurumlarda çeşitli denetimler yapmak

Sosyal yardımların ödenmesini sağlamak

Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak

Valiler yukarıdaki görevlerin yanı sıra Bakanlar tarafından verilecek ekstra görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür. Kısaca vali, ildeki en büyük idari amirdir.