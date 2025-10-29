İlişki düzeltme vaadiyle 124 milyonluk vurgun

Konya merkezli 4 ilde sosyal medya üzerinden medyumluk yöntemiyle vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Konya, Ankara, Trabzon ve Burdur'da medyumluk yalanıyla vatandaşları dolandıran çeteye eşzamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet güçleri, sosyal medya üzerinden karı-koca ilişkilerini düzeltme vaadiyle çeşitli dualar koyarak vatandaşları tuzaklarına düşüren sözde medyumları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hesaplarında 124 milyon TL'lik para trafiğinin olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.