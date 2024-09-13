İlişkisine karşı çıkan kişinin iş yerini kurşunlamak isterken katil oldu

Adana'da gece dönercisinde akrabalarıyla döner yemek isterken motosikletli 2 saldırganın tüfekli saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren Abdullah Oğuz'un (34) katil zanlısı Batuhan H'yle (26) birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Katil zanlısının cinayeti Oğuz ailesinden sevdiği kızla ilişkisine rıza göstermeyen Abdulvahap Oğuz'un (44) oto yıkama dükkanını kurşunlamak isterken yanlışlıkla o sırada sokakta bulunan Abdullah Oğuz'u öldürdüğü ortaya çıktı. Sorgusunda, "Ben bu şahısları tanımam. Olay günü oradan hiç geçmedim. Ben öldürmedim, masumum" diyerek suçlamaları kabul etmeyen Batuhan H'yle birlikte toplam 5 kişi tutuklandı.

BAŞINDAN VURULDU

Olay, 8 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Oğuz, kuzenleri Mehmet ve Şemsettin Oğuz ile birlikte akrabaları Abdulvahap Oğuz'a ait oto yıkama dükkanı önündeki seyyar döner tezgahına gitti. Bu sırada motosikletle gelen şüpheliler, iş yerine doğru pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Tüfekten çıkan saçmalarla başından vurulan Abdullah Oğuz, ağır yaralanırken Mehmet ve Şemsettin Oğuz ise bacaklarından yaralandı. Otomobille hastaneye götürülen Abdullah Oğuz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İLİŞKİSİNE KARŞI ÇIKINCA HUSUMET OLUŞTU

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yaklaşık 50 saat görüntü izleyen polis, silahı kullanan şüphelinin Batuhan H., motosikleti kullananın ise B.O.(17) olduğunu tespit etti. Saldırı anında şüphelilerin arkadaşları Orhan K. (25), Muhammet Yiğit O. (18) ve Ramazan Yiğit Ç'nin (18) da gözcülük yaptığı saptandı. Ekipler, Batuhan H'nin, Oğuz ailesinden bir kızla ilişki yaşadığı ancak Abdulvahap Oğuz'un buna karşı çıktığı öğrenildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Katil zanlısı Batuhan H'nin bu nedenle husumet güttüğü Abdulvahap Oğuz'un iş yerine silahlı saldırı düzenlediği sırada 1 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Batuhan H'nin, 3 ayrı 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından kaydı olduğu belirtildi. Şüpheli Batuhan H'nin ifadesinde, "Ben bu şahısları tanımam. Olay günü oradan hiç geçmedim. Ben öldürmedim, masumum" dedi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.