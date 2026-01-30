İlk 500’de 23 üniversite

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası sıralamalardaki başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları"nda güçlü performans gösteren Türk üniversiteleri, QS sıralamalarında da yükselişini sürdürdü. QS Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda Türkiye'den 23 üniversite ilk 500'e girme başarısı gösterdi. 36 üniversitenin sıralamaya dahil edilmesiyle toplam 103 üniversite yer aldı. Türkiye, böylelikle Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi köklü yükseköğretim sistemlerini geride bırakarak Avrupa'da en fazla temsil edilen ikinci ülke konumuna yükseldi.ODTÜ, 42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin yer aldığı sıralamalarda 116'ncı olarak Türkiye'nin en yüksek dereceli üniversitesi olurken akademik itibar, işveren itibarı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde ülke lideri oldu. İlk 500'e giren diğer üniversitelerin sıralamaları şu şekilde: "İstanbul Teknik Üniversitesi 124'üncü, Boğaziçi Üniversitesi 153'üncü, Bilkent Üniversitesi 182'nci, Hacettepe Üniversitesi 199'uncu, İstanbul Üniversitesi 226'ncı, Ankara Üniversitesi 244'üncü, Yıldız Teknik Üniversitesi 264'üncü, Gazi Üniversitesi 286'ncı, Ege Üniversitesi 367'nci, Gebze Teknik Üniversitesi 375'inci, Marmara Üniversitesi 391'inci, İstanbul Gelişim Üniversitesi 441'inci, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 444'üncü, Dokuz Eylül Üniversitesi 453'üncü, Abdullah Gül Üniversitesi 467'nci, Özyeğin Üniversitesi 467'nci, Erciyes Üniversitesi 471'inci, Anadolu Üniversitesi 476'ncı, Bahçeşehir Üniversitesi 480'inci, Selçuk Üniversitesi 495'inci."