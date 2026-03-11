İlk ‘Alo’nun üzerinden 150 yıl geçti

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Sesli haberleşme amacıyla ortaya çıkan telefon, ilk icadından bu yana yaşadığı dönüşüm sonrası sosyalleşme, eğlence, eğitim ve iş dünyası için vazgeçilmez bir araç haline geldi. İskoç asıllı ABD'li mucit Alexander Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında 10 Mart 1876'da Boston'da yapılan ilk telefon görüşmesi ileriki yıllara damgasını vuracak bir teknolojinin başlangıcı oldu. İki oda arasındaki ilk sesli iletişimden doğan telefon, bugün milyarlarca insanın kullandığı akıllı cihazlara dönüşerek günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası oldu. Telefonun macerası 150 yılda sesli iletişimden ekranın hâkimiyetine evrildi.