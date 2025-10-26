Haberler Yaşam Haberleri İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2025-2026 Kasım ara tatili için geri sayım başladı
Veliler ve öğrenciler merakla Kasım ara tatili tarihlerini bekliyor. Eylül ayında başlayan yeni dönemin ilk ara tatili ile ilgili olarak MEB tarafından yayınlanan takvim inceleniyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte 2025-2026 takvimi ile merak edilenlerin yanıtı.

Öğrencilerin sömestr öncesi kısa bir mola vereceği ara tatil tarihleri hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde yer tutuyor. Dönemin ilk sınavlarının ardından dinlenme ve öğrenilenleri pekiştirme amacıyla uygulanan bu tatille ilgili olarak; ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor sorusu yanıt arıyor. İşte, 2025-2026 Kasım ara tatili hakkında detaylar;

2025 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Böylece 7 Kasım Cuma günü çalan son ders zilinin ardından 17 Kasım Pazartesi günü ders başı yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ATA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

