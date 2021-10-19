Yüz yüze eğitimle faaliyete geçen okullarda bu yıl ara tatiller Kasım ve Nisan aylarında yapılacak. Bu tatiller için araştırma yapan milyonlarca öğrenci, ilk ara tatil ne zaman başlayacak, 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında sorularının yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre bu yıl dört defa gerçekleşecek olan tatillerden Kasım ara tatili için "Okullar 9 gün ara tatile ne zaman çıkacak?" sorusu araştırılıyor. İşte detaylar…
KASIM AYI İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak. 21 Ocak'ta ilk dönem karnelerini alan öğrenciler 7 Şubat'a kadar tatil yapacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK VE KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 17 Haziran 2022 tarihinde son bulacak. Bu tarihte karneleri alan öğrenciler yaz tatiline çıkacak.