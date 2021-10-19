Yüz yüze eğitimle faaliyete geçen okullarda bu yıl ara tatiller Kasım ve Nisan aylarında yapılacak. Bu tatiller için araştırma yapan milyonlarca öğrenci, ilk ara tatil ne zaman başlayacak, 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında sorularının yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre bu yıl dört defa gerçekleşecek olan tatillerden Kasım ara tatili için "Okullar 9 gün ara tatile ne zaman çıkacak?" sorusu araştırılıyor. İşte detaylar…

KASIM AYI İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.