Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili belli oldu. Öğrenciler ve veliler, “İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?” sorusuna yanıt arıyor. Kasım ayında yapılacak ilk tatil öncesi okullarda ders maratonu sürüyor. Peki okullar ne zaman tatile girecek, kaç gün kaldı? İşte, tatil takvimi:

İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi

Yoğun ders temposuna devam eden öğrenciler, ilk dinlenme dönemine ne zaman geçeceklerini merak ediyor. MEB, bu yılın takviminde hem ara tatil hem de yarıyıl tatili tarihlerini paylaştı. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatil öncesi, öğretmenler ve veliler planlarını yapmaya başladı. Peki 2025 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimiyle netleşen tarihler…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2025–2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Tatil dönemi 14 Kasım Cuma günü sona erecek.
Bu kapsamda öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün ara tatil yapacak.

OKULLAR ARA TATİL SONRASI NE ZAMAN AÇILACAK?

İlk ara tatilin ardından okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden açılacak.
Ara tatil döneminde öğrenciler dinlenme, etkinlik ve sosyal faaliyetler yapacak ve veliler ise bu dönemi kısa tatil veya şehir dışı planlarıyla değerlendirmeyi tercih edebilir.

MEB 2025–2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB tarafından paylaşılan takvime göre bu yılın önemli tarihlerinden bazıları şöyle:

Okulların açılış tarihi: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci ara tatil: 10–14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr): 19 Ocak – 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci ara tatil: 16 Mart – 20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

