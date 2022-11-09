Haberler Yaşam Haberleri İlk ara tatil ne zaman, ilkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman kapanıyor? Kasım tatili geliyor! İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi!
Giriş Tarihi: 9.11.2022 09:28

İlk ara tatil ne zaman, ilkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman kapanıyor? Kasım tatili geliyor! İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda ilk ara tatil önümüzdeki hafta uygulanacak. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek olan tatille ilgili olarak bu kapsamda araştırmalar da hız kazandı. Bu Cuma, ilkokul ortaokul ve liselerde tatilden öncesi son zil çalacak. Bu noktada “İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Gelen haberlere göre; turizmde de tatil coşkusu yaşanıyor. Peki, MEB takvimi ile İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor? İşte tüm detaylar.

İlk ara tatil ne zaman, ilkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman kapanıyor? Kasım tatili geliyor! İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda ilk ara tatil önümüzdeki hafta uygulanacak. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek olan tatille ilgili olarak bu kapsamda araştırmalar da hız kazandı. Bu Cuma, ilkokul ortaokul ve liselerde tatilden öncesi son zil çalacak. Bu noktada "İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen haberlere göre; turizmde de tatil coşkusu yaşanıyor. Peki, MEB takvimi ile İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor? İşte tüm detaylar.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 12 Eylül'de başlayan birinci dönem, ara tatil kapsamında 1 haftalık araya gidecek. Ara tatilin hangi günlere denk geleceği açıklanan takvim ile birlikte belli oldu. Okullarda ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.

Ara tatil sebebiyle öğrencilere karne ve başarı belgesi verilmiyor. Öğrencilerin ders notlarını ve ortalamalarını içeren başarı belgeleri yarıyıl tatili ve yaz tatili öncesinde verilmektedir.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili, 11 Eylül Cuma günü çalan son ders zilinin ardından başlayacak. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıı yerden devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı iş takvimine göre okullarda Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. 11 Kasım cuma günü kapanan okullar tekrar 21 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek

MEB 2022-2023 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022

15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023

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İlk ara tatil ne zaman, ilkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman kapanıyor? Kasım tatili geliyor! İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi!
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