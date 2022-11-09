İlk ara tatil ne zaman, ilkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman kapanıyor? Kasım tatili geliyor! İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda ilk ara tatil önümüzdeki hafta uygulanacak. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek olan tatille ilgili olarak bu kapsamda araştırmalar da hız kazandı. Bu Cuma, ilkokul ortaokul ve liselerde tatilden öncesi son zil çalacak. Bu noktada "İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen haberlere göre; turizmde de tatil coşkusu yaşanıyor. Peki, MEB takvimi ile İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor? İşte tüm detaylar.