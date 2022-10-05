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Giriş Tarihi: 5.10.2022 12:42

İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? 2022 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Okulların başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler ilk ara tatil için araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile belirlenen ara tatil tarihleri gündemde. Kasım ara tatili ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Okulların ne zaman tatil olacağı dönem dönem araştırılan konular arasında olmaya devam ediyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman, kaç gün? İşte, 2023-2023 MEB takvimi ile kasım ara tatil tarihi!

İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? 2022 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Ara tatil ne zaman sorusu gündemdeki yerini koruyor. Derslere başlayan öğrenciler verecekleri ilk ara için araştırmalara başladı. Dönem başında okullara ve kamuoyuna duyurulan MEB takvimi soruları yanıtlıyor. İlk ara tatil Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Veliler ve öğrenciler kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022-2023 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün? İşte, ara tatil tarihleri…

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

2022-2023 MEB TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

ARA TATİLDE KARNE ALINIYOR MU?

Ara tatil öğrencilerin dinlenmesi amacıyla uygulanan bir süreç olup dönem sonu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle ara tatilde karne dağıtımı yapılmamaktadır. Karneler yarıyıl tatillerinde dağıtılmaktadır.

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İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? 2022 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile ara tatil tarihleri
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