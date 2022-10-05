İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? 2022 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Ara tatil ne zaman sorusu gündemdeki yerini koruyor. Derslere başlayan öğrenciler verecekleri ilk ara için araştırmalara başladı. Dönem başında okullara ve kamuoyuna duyurulan MEB takvimi soruları yanıtlıyor. İlk ara tatil Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Veliler ve öğrenciler kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022-2023 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün? İşte, ara tatil tarihleri…