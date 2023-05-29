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Giriş Tarihi: 29.5.2023 15:30 Son Güncelleme: 29.5.2023 16:06

İYİ Parti'de ilk istifa Akşener'in en yakınındaki isimden geldi...

Seçim yenilgisinin ardından İYİ Parti'de ilk istifa Genel Başkan Danışmanı Oğuz Hocaoğlu'ndan geldi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İYİ Parti’de ilk istifa Akşener’in en yakınındaki isimden geldi...

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve eski Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, mevcut oy oranını korumayı başarı olarak görenlerle birlikte yol yürümenin bir anlamı olmadığını bekirterek istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Hocaoğlu, "2011'de ülkemin ve milletimin milli menfaatleri için MHP'de değişim hareketini başlattık. Bu süreç sonucunda kendimi İyi Parti'de buldum. Ancak gelinen süreçte yola çıktığımız hiçbir değeri yansıtmayan şahsi menfaatlerin ülke, vatan millet çıkarlarının üstünde tutulduğunu gördüm. Vatanıma, milletimize daha iyi hizmet etmek amacıyla siyaset yapmıştık.

Partiye gönül veren yüzbinlerce üyenin, milyonlarla vatandaşın umudu ciddiyetsiz ve liyakatsiz yöneticiler tarafından ciddiye alınmamıştır. Mevcut oy oranının korunmasını başarı olarak addedenlerle aynı yolda yürümenin bir manası kalmamıştır. Bu minvalde üyesi bulunduğun partiden ve genel başkan danışmanlığından istifa ediyorum. Bu süreçte bana inanan, güvenen tüm dostlarımdan helallik istiyorum. Sizlerle tanışmak dost arkadaş olmak gerçekten takdire şayandı. Görev aldığımız süreçte kalbini kırdığımız tüm arkadaşlardan da helallik istiyorum'' dedi.

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İYİ Parti'de ilk istifa Akşener'in en yakınındaki isimden geldi...
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